le dimanche 11 novembre 2018 à 11:00

Le 11 novembre, la communauté de Saint-Eustache célébrera avec des prêtres allemands et des membres de la communauté catholique de Wiesbaden une messe de commémoration de tous les hommes morts au combat et des victimes de la Première guerre mondiale. Messe concélébrée avec des prêtres allemands. Église Saint-Eustache 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Paris Quartier Les Halles

2018-11-11T11:00:00 2018-11-11T12:30:00

