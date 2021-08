Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, Var Messe d’action de grâce Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Le samedi 4 septembre, nous rendrons grâces, avec frère Colomban pour ses 7 années passées dans notre diocèse, dont 3 années passées à Cotignac au service du sanctuaire Notre-Dame de Grâces et 4 années à Brignoles. Vous êtes invités à participer à cette messe d’action de grâce qui aura lieu au sanctuaire : le samedi 4 septembre à 11h30 —————————– À l’issue de la messe, si vous souhaitez venir partager un déjeuner pour entourer notre frère, merci de vous inscrire auprès de Véronique : [foyer@nd-de-graces.com](mailto:foyer@nd-de-graces.com) Pour dire au-revoir et merci au frère Colomban Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

