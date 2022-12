Messe avec cantiques en breton Mellac Mellac Mellac Catégories d’évènement: Finistère

2023-01-14 18:00:00 – 2023-01-14 19:00:00

Finistère Mellac Oferenn gant kantikoù e brezhoneg evit Taol Kurun. Messe avec cantiques en breton dans le cadre du festival Taol Kurun organisé par Ti ar vro Bro Kemperle. tiarvro.brokemperle@gmail.com http://www.tiarvro-brokemperle.bzh/ Église Saint-Pierre-au-Liens Rue du Bourg Mellac

