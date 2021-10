Paris Église Saint-Joseph des Nations Paris Messe annuelle des Nations Église Saint-Joseph des Nations Paris Catégorie d’évènement: Paris

Messe annuelle des Nations Église Saint-Joseph des Nations, 3 octobre 2021, Paris. Messe annuelle des Nations

Église Saint-Joseph des Nations, le dimanche 3 octobre à 11:00

Nous aurons notamment à cœur de confier au Seigneur la grande épidémie mondiale. C’est l’occasion de nous réunir à la rentrée avec les communautés tamoules et portugaises, et les chants de différentes langues y compris ceux de la chorale africaine Arc-En-Ciel. Église Saint-Joseph des Nations 4 rue Darboy, 75011 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T11:00:00 2021-10-03T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Joseph des Nations Adresse 4 rue Darboy, 75011 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Joseph des Nations Paris