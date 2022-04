Messas 1870-1871 : combats et occupation Messas Messas Catégorie d’évènement: Messas

Messas 1870-1871 : combats et occupation Messas, 30 avril 2022, Messas. Messas 1870-1871 : combats et occupation

du samedi 30 avril au dimanche 1 mai à Messas

L’Association du Temps Libre de l’Ouest Orléanais et la ville de Messas vous donnent rendez-vous samedi 30 avril et dimanche 1er mai pour une exposition et une conférence : MESSAS 1870-1871, combats et occupation. Lieu : salle des fêtes communale Exposition et conférence : Messas 1870-1871, combats et occupation. Messas Messas Messas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T17:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Messas Autres Lieu Messas Adresse Messas Ville Messas lieuville Messas Messas

Messas Messas https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/messas/

Messas 1870-1871 : combats et occupation Messas 2022-04-30 was last modified: by Messas 1870-1871 : combats et occupation Messas Messas 30 avril 2022 Messas Messas Messas

Messas