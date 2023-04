Marché saisonnier Parking de l’école, route des lacs, 11 août 2023, Messanges.

Le Marché a lieu tous les mercredis et vendredis matins : Artisanat, produits locaux, alimentaires et vestimentaires..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 13:00:00. .

Parking de l’école, route des lacs

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



The market takes place every Wednesday and Friday morning: Crafts, local products, food and clothing.

El mercado tiene lugar todos los miércoles y viernes por la mañana: artesanía, productos locales, alimentación y ropa.

Der Markt findet jeden Mittwoch- und Freitagvormittag statt: Kunsthandwerk, lokale Produkte, Lebensmittel und Kleidung.

Mise à jour le 2023-03-27 par OTI LAS