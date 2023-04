Concert Eglise Saint-Clément, 19 juillet 2023, Messanges.

Depuis bientôt 25 ans le groupe vocal Adagio parcourt les routes pour vous faire partager sa passion du chant choral principalement des chants basques, des chants régionaux mais aussi des chants du monde..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 22:30:00. .

Eglise Saint-Clément

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



For almost 25 years the Adagio vocal group has been travelling the roads to share its passion for choral singing, mainly Basque songs, regional songs but also songs from around the world.

Desde hace casi 25 años, el grupo vocal Adagio recorre las carreteras para compartir su pasión por el canto coral, principalmente canciones vascas, canciones regionales y también canciones del mundo entero.

Seit fast 25 Jahren reist die Vokalgruppe Adagio durch die Lande, um mit Ihnen ihre Leidenschaft für den Chorgesang zu teilen, hauptsächlich baskische Lieder, regionale Lieder, aber auch Lieder aus aller Welt.

Mise à jour le 2023-03-20 par OTI LAS