Sardinade Halle couverte Messanges, samedi 20 juillet 2024.

Sardinade Halle couverte Messanges Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 19:30:00

fin : 2024-07-20 00:00:00

Ce samedi c’est la bandas Los Campesinos (Pouillon) qui animera votre repas, à la carte grillades, sandwich, lomo et évidemment des sardinades….

puis un bal gratuit clôturera cette soirée.

Pour les plus grand podium des landes.

On vous attend, venez découvrir la convivialité du comité des fêtes!

On vous attend, venez découvrir la convivialité du comité des fêtes de Messanges.

Halle couverte 2 avenue de la gemme

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine cdf.messanges@gmail.com



