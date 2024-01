Grand nettoyage de plage avec Dino, notre dromadaire préféré Messanges, dimanche 21 janvier 2024.

Grand nettoyage de plage avec Dino, notre dromadaire préféré Messanges Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21

Pour commencer l’année avec de bons gestes, le Waiteuteu Sauvetage Côtier de Messanges vous invite petits et grands à venir nettoyer notre belle plage avec l’aide de Dino … notre dromadaire landais préféré !

Venez avec votre sac de ramassage et votre sourire ;-)

Pour commencer l’année avec de bons gestes, le Waiteuteu Sauvetage Côtier de Messanges vous invite petits et grands à venir nettoyer notre belle plage avec l’aide de Dino … notre dromadaire landais préféré !

Venez avec votre sac de ramassage et votre sourire ;-)

EUR.

Plage nord

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine waiteuteumsc@hotmail.fr



L’événement Grand nettoyage de plage avec Dino, notre dromadaire préféré Messanges a été mis à jour le 2024-01-15 par OTI LAS