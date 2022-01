Messages secrets/Codes – Ateliers Enfants Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Arbois Jura EUR 7 7 Jeudi 24 février de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 Atelier pour enfants à partir de 8 ans : « Messages secrets/Codes ». Louis Pasteur a une mission pour vous ! Lors d’une course contre la montre, mettez votre intuition à l’épreuve en décodant les messages secrets reçus grâce à différentes techniques pour résoudre l’énigme. Afin de respecter les mesures sanitaires, le nombre de personnes par atelier est limité! Pensez à réserver! Port du masque obligatoire.

