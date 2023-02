MESSAGER, COUPS DE ROULIS THEATRE MUNICIPAL RAYMOND DEVOS, 5 mars 2023, TOURCOING.

MESSAGER, COUPS DE ROULIS THEATRE MUNICIPAL RAYMOND DEVOS. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 15:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

L’ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING (2-134374) Présente : ce concert. CONCERT : MESSAGER, COUPS DE ROULIS – ALEXANDRA CRAVEROTOURCOING, THÉÂTRE MUNICIPAL RAYMOND DEVOS1 PLACE DU THEATRE – 59200 TOURCOINGDurée : 2HMusique d’André MESSAGER (1853-1929)Lyrics d’Albert WillemetzAdapté du roman éponyme de Maurice Larrouy Direction musicale Alexandra CraveroMise en scène Sol Espeche Collaboratrice artistique Pauline JambetScénographie Oria PuppoCostumes Sabine SchlemmerRéalisation costumes Julia BrochierMaquillage et coiffure Maurine BaldassariCréation lumières Loris GemignaniCréation vidéo Alexis LardilleuxCheffe de chant Delphine DussauxConseiller artistique Christophe Mirambeau Régisseur général François-Xavier Guinnepain / Elisa MillotCompagnie Les Frivolités ParisiennesDistribution :Béatrice Clarisse DallesPuy Pradal Jean-Baptiste DumoraKermao Christophe GayGerville Philippe BrocardSola Myrrhis Irina De BaguyPinson Guillaume BeaudoinHaubourdin Mathieu SeptierMuriac Célian D’AuvignyBellory – L’Amiral Maxime Le GallChoeur des Frivolités Parisiennes : Mylène BourbeauMarion LheritierHortense VenotLucile KomitèsLaure IlefClaire NaessensMatthias DeauOrchestre des Frivolités ParisiennesUne comédie musicale à la française ! Après Le Diable à Paris et Là-Haut, c’est Coups de Roulis de Messager qui inspire la joyeuse troupe des Frivolités Parisiennes.Un personnage débarque dans un univers qui n’est pas le sien, et rebat les cartes. Le coup de roulis vient bouleverser les vies des personnages qui vivent une grande traversée sous la houle des sentiments.« Nous avons tantôt affaire à la comédie romantique, à la peinture sociale et politique, au comique de situation » explique Sol Espèche.Sa mise en scène promet un savant mariage entre le jeu riche et précis et la musique de Messager. Une partition pleine de vie et d’optimisme dans laquelle se distinguent des mélodies, une recherche harmonique et une orchestration raffinée. Les Frivolités Parisiennes, dont l’Atelier Lyrique de Tourcoing est partenaire depuis qu’ils ont remporté le premier prix de la Résidence-tremplin Jean-Claude Malgoire, réunit une fois de plus une équipe de chanteurs capables de prendre en charge la complexité théâtrale et vocale de ce nouveau défi.Il est vivement conseillé d’arriver 30 minutes avant le début de la représentation.Parking du Théâtre Municipal Raymond Devos : Place du Théâtre, rue Leverrier ou rues dans la périphérie.En transport en commun :Métro ligne 2 direction Tourcoing Dron, arrêt Tourcoing Centre ou Tramway T, arrêt Place de la Victoire ou Tourcoing Centre.En voiture : A22 Lille-Gand ou N356 Lille-Tourcoing direction Centre-Ville.Accès PMR.

THEATRE MUNICIPAL RAYMOND DEVOS TOURCOING 1 PLACE DU THÉÂTRE Nord

