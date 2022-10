Message radio ! Les bonnes ondes de Christian Delille Arudy, 3 novembre 2022, Arudy.

Message radio ! Les bonnes ondes de Christian Delille

Mediatheque Arudy Pyrnes-Atlantiques

2022-11-03 – 2022-12-01

Arudy

Pyrnes-Atlantiques

EUR 0 En ce début de XXI ème siècle, la radio n’est plus ce qu’elle étais jadis. Grâce à Christian Delille, collectionneur passionné et passionnant, venez découvrir l’histoire de la radio avec une exposition sur trois sites ! Pendant des années, il s’est appliqué à restaurer et réparer de nombreux postes dont vous pourrez (ré)entendre le son et les émissions typiques d’antan. Aussi intrigants, techniques qu’esthétiques ses postes radiophoniques vous embarqueront dans un captivant voyage dans le temps !

Une exposition tout Public

+33 5 59 05 77 11

CCVO

Arudy

