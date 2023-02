MESSA + GUEST PETIT BAIN, 19 février 2023, PARIS.

MESSA + GUEST PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 19:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 23.1 à 23.1 euros.

Garmonbozia (PLATESV-R-2022-007252 / 007253) présente ce concert. MESSA + première partie : JULINKO MESSA ne cesse de croître pour finir par atteindre la stratosphère avec leur nouvel album « Close ». Sorti de l’underground Doom Rock italien en 2014, Messa a rapidement rassemblé une foule frénétique d’adeptes, sous l’emprise de son art sonore monumental et de grande envergure. Ils ont sorti deux disques cultes largement salués, dont le dernier, « Feast For Water », en 2018, a été un succès critique retentissant, Rolling Stone qualifiant l’ensemble de l’album de « captivant, tirant un maximum de drame de ses savants affrontements stylistiques », Messa a tenu tout le monde en haleine, attendant la suite. Le nouvel album « Close » nous entraîne encore plus loin dans les textures envoûtantes et la dynamique immersive de Messa. Décrite comme « Stevie Nicks à la tête de Black Sabbath », la voix colossale de la chanteuse Sara emporte l’auditeur dans un tourbillon d’émotions où la brume sonore des guitares cède la place à l’oudh arabe et aux solos progressifs dans un clash de style magistral qui convient parfaitement à la réputation incendiaire de Messa. Faisant référence à des groupes comme Dead Can Dance, Swans et Om, Messa a créé un album où le chant, l’expérience et l’atmosphère sont concentrés dans un modus cristallin où le grand art embrasse parfaitement le bon vieux culte du riff. Transcendant les atmosphères occultes et teintées de noir de leurs travaux antérieurs, « Close » tisse avec confiance les multiples influences de Messa en un son singulier et époustouflant qui laisse l’auditeur captivé.PMR 01 80 48 49 81

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

