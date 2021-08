Mess My Mind Le Havre, 24 septembre 2021, Le Havre.

Mess My Mind 2021-09-24 – 2021-09-26

Le Havre Seine-Maritime

Mess My Mind #6 : 60’s mod and psych weekender

Le volcan Mess My Mind entre à nouveau en irruption. Voici la 6ème invitation au voyage. Un décrochage temporel qui se déroulera sur trois jours au Havre, dans les sphères et les nappes musicales des sixties, les 24, 25 et 26 septembre 2021.

Programme :

> Le vendredi 24 septembre

Allnighter au CEM (au Fort de Tourneville) : Ouverture des portes à 19h

– Fleur (Freakbeat-Yéyé / Pays-Bas)

– The Baron Four (Garage-Freakbeat / Royaume-Uni)

– DJ’s : Jules (Royaume-Uni), Emilio Ortega (Espagne), Flo Tippelt (Allemagne)

GoGos et Lightshow

Restauration sur place avec le partenaire Le Havre de Ver.

> Le samedi 25 septembre

Le Fabulous vintage market : Il revient sur la place Perret à partir de 10h. Retrouvez les magnifiques exposants proposant à la vente mobiliers, bibelots, vinyles, fringues datant exclusivement des années 50, 60 et 70.

Allnighter au CEM (au Fort de Tourneville) : Ouverture des portes 19h

– The Green Seagull (Psych / Royaume-Uni)

– Les Synapses (Psych / France)

– Dj’s : Jules (Royaume-Uni), Emilio Ortega (Espagne), Flo Tippelt (Allemagne)

GoGos et Lightshow

Restauration sur place avec le partenaire Bola.

After party

> Le dimanche 26 septembre

Goodbye party à l’Abricotier : on se retrouve tous à partir de 15h pour une dernière journée en terrasse, avec la mer…

DJ’s : Mess My Mind crew

Sur inscription.

