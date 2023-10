Architecture en Champagne 2024 : soirée de lancement Mess des entrepreneurs Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Architecture en Champagne 2024 : soirée de lancement Mess des entrepreneurs Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2023, Châlons-en-Champagne. Architecture en Champagne 2024 : soirée de lancement Vendredi 20 octobre, 18h00 Mess des entrepreneurs Châlons-en-Champagne Sur inscription Défi pédagogique créé en 2017, Architecture en Champagne a permis la création de 23 loges imaginées et construites par des étudiants et installées au cœur des vignobles champenois.

Aujourd’hui, c’est officiel, les loges de vigne c’est reparti !

Une soirée de lancement est prévue le 20 octobre, à compter de 18h.

Jacques JESSON, Président de Châlons Agglo dévoilera les nouveautés imaginées pour cette nouvelle édition.

La présentation sera suivie d'un cocktail en présence des parrains/marraines, au Mess des Entrepreneurs, dès 18h, au 1er étage, salle Beltrame.

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

