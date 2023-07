Promenade historique dans la principale artère commerçante dans les années 60 Mess Cockerill 27 rue Gambetta, 59330 Hautmont Hautmont Catégories d’Évènement: Hautmont

Une exposition de photos permettra de voir l’évolution de ce parcours qui commence de la rue Marcel Aimé jusqu’à l’ancien hôpital-hospice-maternité. Avec un petit crochet par la rue de la gare. Beaucoup d’émotion au programme! Une conférence, avec projection, viendra relater quelques anecdotes. Le partage, l’intervention du public sont attendus avec plaisir; Mess Cockerill 27 rue Gambetta, 59330 Hautmont 27, rue Gambetta, 59330 Hautmont Hautmont 59330 Nord Hauts-de-France 0327590513 Une exposition de photos accompagnera une conférence, avec

power point ,au cours de laquelle de nombreux témoignages relateront la vie animée et commerçante de notre ville. Placé sur un grand axe routier, le Mess Cockerill est situé au coeur d’un beau parc arboré avec de nombreux parking. Des stations d’autobus sont à proximité, dans les deux sens. Ouverture à 15h les 2 journées. Accès PMR assuré. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

