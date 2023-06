La Bôle de Merquel MESQUER Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer La Bôle de Merquel MESQUER Mesquer, 9 août 2023, Mesquer. La Bôle de Merquel Mercredi 9 août, 14h00 MESQUER Gratuit, sur inscription À travers différents jeux, venez découvrir cet Espace Naturel Sensible. De la plage à la dune, partons à la rencontre des plantes, des oiseaux et bien d’autres richesses du littoral dans ce petit coin de nature exceptionnel. Sortie pédestre – Public familial – 2h

Prévoir des chaussures de sport ou de marche, ainsi que des jumlles si possible

Financeur : Département de Loire-Atlantique MESQUER MESQUER Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com/events »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T14:00:00+02:00 – 2023-08-09T16:00:00+02:00

2023-08-09T14:00:00+02:00 – 2023-08-09T16:00:00+02:00 CPIE Loire Océane Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu MESQUER Adresse MESQUER Ville Mesquer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville MESQUER Mesquer

MESQUER Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

La Bôle de Merquel MESQUER Mesquer 2023-08-09 was last modified: by La Bôle de Merquel MESQUER Mesquer MESQUER Mesquer 9 août 2023