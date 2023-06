Rostu, terres partagées MESQUER Mesquer, 19 juillet 2023, Mesquer.

Rostu, terres partagées Mercredi 19 juillet, 10h00 MESQUER Gratuit, sur inscription

Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager les ressources. Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez de nombreux milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent.

Sortie pédestre – Public familial – 2h

Prévoir des chaussures de sport ou de marche et des jumelles si possible.

Financeur : Cap Atlantique (Life Sallina)

MESQUER MESQUER Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com/events »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00

CPIE Loire Océane