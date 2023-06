Safari au marais MESQUER Mesquer, 12 juillet 2023, Mesquer.

Safari au marais Mercredi 12 juillet, 14h00 MESQUER Gratuit, sur inscription

En famille, petit.es et grand.es, partez à la rencontre du marais de Rostu et vivez l’expérience d’un.e éco-garde ! Laissez-vous surprendre par la faune et la flore présentes. Découvrez les habitants extraordinaires et ordinaires du site et apprenez comment les préserver au quotidien. Saurez-vous relever les multiples missions de ce circuit ?

Public familial – sortie pédestre – 2 h

Prévoir des chaussures de sport ou de marche ainsi que des jumelles si possible.

Financement : Cap Atlantique (Life Sallina)

MESQUER MESQUER Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00

environnement biodiversité

CPIE Loire Océane