Mesquer Oiseaux des claires et des vasières MESQUER Mesquer, 14 juin 2023, Mesquer. Oiseaux des claires et des vasières 14 juin et 5 juillet MESQUER Gratuit, sur inscription Pénétrez au cœur des marais de Rostu et partez à la rencontre d’un peuple fascinant. Véritables havres pour un grand nombre d’oiseaux sédentaires ou de passage, ils abritent aussi de nombreuses autres espèces animales et végétales. Cette sortie représente une belle occasion de découvrir toute la richesse et la beauté du site ! Public familial

Sortie pédestre

2h

Prévoir des chaussures de sport ou de marche ainsi que des jumelles si possible Financement : Cap Atlantique (Life Sallina) MESQUER MESQUER Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com/events/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T16:00:00+02:00

