Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? L’Artymès, salle de Spectacle Mesquer Samedi 27 janvier 2024, 20h30

Le public assiste à une très libre adaptation de Roméo et Juliette. On ressort de cette pièce les yeux mouillés de rire, mais avec un doute : n’a-t-on pas été enfumé en beauté ?

Par la Compagnie du Deuxième

« Revenir aux fondamentaux du théâtre classique et jouer du Shakespeare. Incarner et “re-carner” Roméo et Juliette » tel est le pari du metteur en scène parce qu’à ses yeux le théâtre est devenu « morne et ennuyeux ».

Sous couvert de la « performance artistique » d’un spectacle qui sera mis en scène en direct devant le public (une « mise en scène de l’instant »), le spectateur est prévenu que tout peut arriver : direction d’acteurs, musiques, lumières, costumes, y compris des effets spéciaux détonnants.

Le public assiste à une très libre adaptation de Roméo et Juliette, une performance artistique décalée mise en scène en direct. Roméo porte beau la cinquantaine perruquée et Juliette la dépasse. Ménopausée ? Et alors ? Accessoires encombrants, costumes mal ajustés, et alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin, le musicien hésite, et alors ? Juliette s’agenouille en larmes près d’un Roméo trépassé. On ressort de cette pièce les yeux mouillés de rire, mais avec un doute : n’a-t-on pas été enfumé en beauté ?

Découvrir le spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=4Oe4A2_GBNc&list=TLGGuTfpZUk_Y-QyNzA2MjAyMw

L’Artymès, salle de Spectacle Complexe de la Vigne – rue des sports 44420 MESQUER Mesquer 44420 Loire-Atlantique