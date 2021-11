Mesquer Mesquer 44420, Mesquer MESQUER FÊTE NOËL Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: 44420

Mesquer 44420 Mesquer Journée d’animations pour toute la famille : activités manuelles, maquillage, jeux en bois, balades à poney et en calèche, visites du Père Noël, …

Marché des producteurs et des créateurs. mairie@mesquerquimiac.fr +33 2 40 42 51 15 http://www.mesquerquimiac.fr/ Journée d’animations pour toute la famille : activités manuelles, maquillage, jeux en bois, balades à poney et en calèche, visites du Père Noël, …

