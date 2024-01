BALADE DANS LE MARAIS DE ROSTU Mesquer, vendredi 2 février 2024.

BALADE DANS LE MARAIS DE ROSTU Mesquer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 10:00:00

fin : 2024-02-02 12:00:00

À l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le CPIE vous invite à découvrir le marais de Rostu, un sanctuaire de biodiversité.

Les oiseaux, qui y ont une place essentielle, ne sont pas les seuls à peupler les salines, prés, mares, fossés et petit bois de ce site exceptionnel.

Venez en apprendre un peu plus sur la vie qui s’y trouve et les façons de la préserver.

Une balade « décoiffante » à ne pas louper.



Public familial Sortie pédestre.

Sur Réservation

Rostu

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cpie-loireoceane.com



