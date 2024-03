MESPARROW INEIGE MLC LES SAULNIERES Le Mans, jeudi 16 mai 2024.

Superforma présenteMesparrow en concert aux Saulnières.Marion Gaume nous emmène dans une aventure sensible et introspective de 11 titres, qui reflète la quête de son essence. Une recherche qui l’amène notamment à faire cohabiter de manière naturelle, l’anglais avec sa langue maternelle. Mesparrow assume ses multiples facettes, qui se révèlent sur des titres comme « Infinite », « Open up » ou encore « Stronger ». Simon Carbonnel, alias Aune, apporte dès la composition, sa recherche de textures aux sonorités électroniques contemporaines, avec ses synthétiseurs analogiques, samplers et boîtes à rythmes. Cet amoureux des machines crée une atmosphère qui sublime les images véhiculées par les textes, façonnant ainsi notre expérience sensorielle. David Chalmin en affine les contours.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

MLC LES SAULNIERES 239 AVENUE RHIN ET DANUBE 72100 Le Mans 72