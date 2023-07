Bal musette Mesnil-Val Criel-sur-Mer, 14 juillet 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Bal musette avec le trio Christophe Legoix, Claude Merlin, et Benoit Véron.

Petite restauration sur place.

Organisé par l’association Léon Mériot..

2023-07-14 20:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Mesnil-Val Square Courchinoux (mairie annexe)

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Musette ball with trio Christophe Legoix, Claude Merlin, and Benoit Véron.

Light refreshments on site.

Organized by the Léon Mériot association.

Baile de musette con el trío Christophe Legoix, Claude Merlin y Benoit Véron.

Refrigerio.

Organizado por la asociación Léon Mériot.

Musette-Ball mit dem Trio Christophe Legoix, Claude Merlin und Benoit Véron.

Kleine Restauration vor Ort.

Organisiert von der Association Léon Mériot.

