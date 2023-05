La couleur tombée du ciel – Longtemps les pierres parlantes ont regardé le soleil, Lia Pradal Espace culturel Médiathèque Simone Veil, 3 juin 2023 10:00, Mesnil-Roc'h.

Durant son séjour breton, Lia Pradal a collaboré avec des archéologues de l’INRAP et des Universités bretonnes pour réinterpréter des images documentant le processus de numérisation des mégalithes. 3 juin – 1 juillet 1

Cette exposition vient conclure le 2ème chapitre de résidences d’artistes en Bretagne Romantique qui propose de se réapproprier le patrimoine mégalithique en s’inspirant de la littérature Lovecraftienne. Durant son séjour, l’artiste Lia Pradal a collaboré avec des archéologues de l’INRAP et des Universités bretonnes pour réinterpréter des images documentant le processus de numérisation des mégalithes de Bretagne. Elle a transformé ces images, via des cadrages et un procédé d’impression solaire les transposant ainsi dans l’imaginaire de la Fantasy ou de celui insufflé par le fameux Monolithe de 2001. Le virage coloré vers le bleu, typique de la technique du cyanotype utilisée par Lia Pradal, se fait ici l’écho des pouvoirs de transformation du rayonnement lumineux émis par la météorite dans la nouvelle fantastique « La couleur tombée du ciel» (HP Lovecraft).

L’exposition propose également de découvrir une carte des menhirs disparus en Ille-et-et-Vilaine, réalisée avec les élèves de l’école Sainte-Anne de Mesnil Roc’h. Modèles réduits, textes de fictions, cyanotypes ont nourri ce travail de cartographes de l’imaginaire breton. Ce travail artistique a été réalisé en lien direct avec le site de l’allée couverte de la Maison des Fées de la forêt du Mesnil.

L’exposition est présentée dans le cadre d’une résidence d’artiste en milieu scolaire portée par Le Bon Accueil REVERB soutenue par la DRAC Bretagne et la Communauté de Communes Bretagne Romantique en partenariat avec la DDEC 35.

Espace culturel Médiathèque Simone Veil 2, place Ange Denis Saint-Pierre-de-Plesguen Mesnil-Roc’h 35720 Ille-et-Vilaine