Noël des enfants de Mesnil-Martinsart Dimanche 17 décembre, 15h00

Début : 2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00 La commune de Mesnil-Martinsart organise le Noël des enfants de la commune, le dimanche 17 décembre 2023, à partir de 15h.

Au programme de cet après-midi festif : Accueil avec boissons chaudes,

lecture de contes,

distribution de chocolats par le Père Noël,

Mesnil-Martinsart 80300 Somme Hauts-de-France

