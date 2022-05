“Meslay Traces” à Meslay Meslay, 29 mai 2022, Meslay.

“Meslay Traces” à Meslay Meslay

2022-05-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00

Meslay Loir-et-Cher Meslay

Meslay Traces à Meslay. Brocante itinérante dans le village, vente de livres d’occasion dans la cour de l’école (entrée allée du Château), troc de plantes et graines dans la cour de l’école, passage d’Ecol’eau entre 14h30 et 15h pour montrer et trier les déchets récupérés dans le Loir (selon météo), concert de Scarlatti Maderna à 16h dans la cour de l’école (au chapeau). Buvette associative à l’école.

Meslay Traces est un festival familial qui a pour objectif de faire découvrir et valoriser le petit patrimoine de la commune en ouvrant les lieux à des artistes de différents horizons.

bonjour@meslaytraces.fr https://www.meslaytraces.fr/

Meslay Traces à Meslay. Brocante itinérante dans le village, vente de livres d’occasion dans la cour de l’école (entrée allée du Château), troc de plantes et graines dans la cour de l’école, passage d’Ecol’eau entre 14h30 et 15h pour montrer et trier les déchets récupérés dans le Loir (selon météo), concert de Scarlatti Maderna à 16h dans la cour de l’école (au chapeau). Buvette associative à l’école.

Meslay Traces

Meslay

dernière mise à jour : 2022-05-05 par