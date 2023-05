OPÉRATION « JARDINS OUVERTS POUR LE NEURODON » Château des Arcis, 6 mai 2023, .

Les jardins du château des Arcis (Meslay du Maine) participent à l’opération « Jardins ouverts pour le Neurodon » les 6, 7 et 8 mai !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 19:00:00. EUR.

Château des Arcis

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire



The gardens of the Château des Arcis (Meslay du Maine) are taking part in the « Gardens open for Neurodon » operation on May 6, 7 and 8!

Los jardines del Château des Arcis (Meslay du Maine) participan los días 6, 7 y 8 de mayo en la operación « Jardines abiertos para Neurodon »

Die Gärten des Château des Arcis (Meslay du Maine) nehmen am 6., 7. und 8. Mai an der Aktion « Jardins ouverts pour le Neurodon » (Offene Gärten für Neurodon) teil!

Mise à jour le 2023-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire