MESKEREM MEES FERME DU BIEREAU LOUVAIN LA NEUVE Catégories d’Évènement: 1348

LOUVAIN-LA-NEUVE

MESKEREM MEES FERME DU BIEREAU, 10 février 2023, LOUVAIN LA NEUVE. MESKEREM MEES FERME DU BIEREAU. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 24.5 à 24.5 euros. SOUL FOLK DÉLICATE À seulement 21 ans, la chanteuse flamande d’origine Ethiopienne Meskerem Mees captive le public grâce à des chansons aériennes. Avec sa voix intrigante, sa guitare acoustique et le violoncelle de Frederik Daelemans, elle présente ses chansons comme un « earcandy », une douceur pour l’oreille. Ses mélodies vous feront penser aux airs de Nina Simone, Joni Mitchell ou encore Jade Bird. MESKEREM MEES Votre billet est ici FERME DU BIEREAU LOUVAIN LA NEUVE Avenue du Jardin Botanique 1348 SOUL FOLK DÉLICATE À seulement 21 ans, la chanteuse flamande d’origine Ethiopienne Meskerem Mees captive le public grâce à des chansons aériennes. Avec sa voix intrigante, sa guitare acoustique et le violoncelle de Frederik Daelemans, elle présente ses chansons comme un « earcandy », une douceur pour l’oreille. Ses mélodies vous feront penser aux airs de Nina Simone, Joni Mitchell ou encore Jade Bird. .24.5 EUR24.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 1348, LOUVAIN-LA-NEUVE Autres Lieu FERME DU BIEREAU Adresse Avenue du Jardin Botanique Ville LOUVAIN LA NEUVE Tarif 24.5-24.5 lieuville FERME DU BIEREAU LOUVAIN LA NEUVE Departement 1348

FERME DU BIEREAU LOUVAIN LA NEUVE 1348 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvain-la-neuve/

MESKEREM MEES FERME DU BIEREAU 2023-02-10 was last modified: by MESKEREM MEES FERME DU BIEREAU FERME DU BIEREAU 10 février 2023 FERME DU BIEREAU LOUVAIN LA NEUVE

LOUVAIN LA NEUVE 1348