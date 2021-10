Meshuggah • L’Aeronef L’Aéronef, 27 novembre 2021, Lille.

Meshuggah • L’Aeronef

L’Aéronef, le samedi 27 novembre à 20:00

Meshuggah en concert le Samedi 27 Novembre 2021 à L’Aeronef – Lille Billetterie Placement libre debout – 32,80€ [https://agauchedelalune.tickandyou.com/concerts/1490-meshuggah.html#](https://agauchedelalune.tickandyou.com/concerts/1490-meshuggah.html#) et points de vente habituels Depuis 2017, les pionniers du métal progressif Meshuggah fêtent leurs 30 ans de carrière en tournant à travers le monde, défiant les limites du genre et prouvant encore leurs virtuosités. Tout a commencé avec ‘Contradictions Collapse’ en 1991, mais la légende de Meshuggah a été fondée sur le film révolutionnaire ‘Destroy Erase Improve’ (1995), et sur le 3ème album du groupe ‘Chaosphere’ (1998). En 2002, Meshuggah sort ‘Nothing’ qui s’est vendu à plus de 110 000 exemplaires aux États-Unis et a permis au groupe d’accompagner Tool sur sa tournée des arenas, une sérieuse confirmation de la part du plus grand groupe de métal progressif de la planète à cette époque. ‘Catch Thirtythree’, ‘obZen’ et l’immense ‘Koloss’ en 2012 ont encore renforcé la notoriété du groupe dans son statuts de créatif anticonformiste. ‘The Violent Sleep Of Reson’, le huitième album studio du groupe, prouve que Meshuggah trouve son énergie dans un métal extrême et pointu, ponctué par une performance toujours plus magique et excitante.

Genre : metal

L’Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille Lille-Centre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T23:00:00