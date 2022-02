Mesdemoiselles Molière théâtre du Cube nOir Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sur un plateau de théâtre le temps se brouille et les siècles se font échos : deux représentations du Malade Imaginaire se jouent, quatre siècles les séparent. En coulisses, des femmes, des actrices prises dans les filets tissés par l’oeuvre et la vie de Molière, profitent d’instants volés à l’insaisissable mouvement de la vie pour se confier, rire, pleurer et tramer les lignes de créations nouvelles, avec le sentiment coriace que les fantômes du passé (ou de l’avenir) ne cessent de les accompagner… **Autrice** : d’après le texte de Joséphine Hazard, Molière ou celles qui restent **Mise en scène** : Emma Massaux **Distribution** : Romy Di Gleria Mélisende Marchand Emma Massaux **Création lumière & son** : Hector Monteil-Bauer **Durée** : 1h15 **Age conseillé** : Dès 10 ans **ACCÈS** En vélo : 12 minutes depuis Hautepierre 13 minutes depuis “Homme de Fer” 19 minutes depuis l’Université 20 minutes depuis le Neudorf En tram : Ligne F : arrêt “Comtes” (20 min. depuis “Homme de fer”) puis 850 m à pied En bus : Ligne 2 : arrêt “Nid de cigognes” (40 minutes depuis “Observatoire”) Ligne L1 : arrêt “Nid de cigognes” (28 minutes depuis “Observatoire”) Ligne 4 : arrêt “Schnokeloch” (27 minutes depuis “Homme de Fer”) Ligne 50 : arrêt “Schnokeloch” (25 minutes depuis l’Hôpital de Hautepierre) En voiture : Via **route des Romains uniquement** (accès au parking impossible depuis route de Schirmeck) : 14 minutes depuis Homme de Fer

Tarifs : 15€ / 10€ / 8€ Réglement sur place le soir de la représentation en ESPÈCE ou par chèque

2022-02-28T20:30:00 2022-02-28T21:45:00;2022-03-01T20:30:00 2022-03-01T21:45:00;2022-03-05T18:30:00 2022-03-05T19:45:00;2022-03-07T20:30:00 2022-03-07T21:45:00;2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T21:45:00;2022-03-12T18:30:00 2022-03-12T19:45:00;2022-03-14T20:30:00 2022-03-14T21:45:00;2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T21:45:00;2022-03-19T18:30:00 2022-03-19T19:45:00

