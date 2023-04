BRICO’COMPTINES : MANO & CO Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mésanger

BRICO’COMPTINES : MANO & CO Bibliothèque Les mille et une pages, 3 juin 2023, Mésanger. Avec Dominique Posca de la Compagnie Mano & Co. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit sur inscription..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 09:45:00. .

Bibliothèque Les mille et une pages Rue des Arts

Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire



With Dominique Posca from the Mano & Co Company. For children from 0 to 3 years old. Free with registration. Con Dominique Posca, de la empresa Mano & Co. Para niños de 0 a 3 años. Inscripción gratuita. Mit Dominique Posca von der Compagnie Mano & Co. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire

