Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Réservation : lafabriqueaimpros.com Un spectacle hautement interactif où l’univers atypique de cette comédienne vous embarque dans un autre espace-temps ! De la salle ou avec elle sur la scène, vous pouvez participer aux histoires qui se créent devant vous. Attention, tout est improvisé ! Un spectacle solo, ou presque à découvrir ! Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/%C3%A9v%C3%A8nement/mes-voix-et-moi/

