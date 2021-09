Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Mes vendanges en Bourgogne Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

2021-09-18 – 2023-02-15
Beaune

Beaune Côte-d’Or EUR 49 49 Si vous avez envie de découvrir l’ambiance des vendanges et de vous glisser dans la peau d’un vigneron le temps d’une demi-journée, nous avons une pépite à vous proposer : les vendanges touristiques.

Le domaine Baptiste Guyot vous ouvre ses portes pour une immersion privilégiée au cœur des Climats du vignoble de Bourgogne, classés au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Au programme : présentation du domaine, initiation aux techniques de vendanges, visite de la cuverie, découverte du tri du raisin, des étapes de vinification… Le travail du vigneron n’aura plus aucun secret pour vous !

La convivialité des vendanges se retrouve aussi autour de la table : votre demi-journée s’achève sur un repas vigneron accompagné d’une dégustation des vins du domaine.

N'oubliez pas de réserver, les places sont limitées !

