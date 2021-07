Marseille Le Cri du Port Bouches-du-Rhône, Marseille Mes vacances en musique Le Cri du Port Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Stage de percussions pour ados de 13/15 ans animé par Alex Barette Stage de percussions pour ados Le Cri du Port 8 rue du pasteur heuze 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T16:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T16:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T16:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T16:00:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T16:00:00

