Mes vacances aux musées Aix-en-Provence, 11 avril 2022

Mes vacances aux musées Aix-en-Provence

2022-04-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-15 16:00:00 16:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

5 5 Ils découvriront de manière ludique le patrimoine et les collections de nos musées et ainsi éveiller leurs sens. Chacun d’entre eux repartira avec un objet qu’il aura réalisé en lien direct avec la thématique de la visite.

Tous ensemble pour un accueil responsable, vos enfants seront accueillis en toute sécurité dans nos musées, gel hydro-alcoolique, matériel individuel et désinfecté.



➜ Le lundi 11 avril de 14h à 16h : Le petit monde des marionnettes (Musée du Vieil Aix)

Un voyage insolite au cœur d’un monde en miniature aussi varié que surprenant ! On y découvre des reconstitutions de scènes historiques avec des personnages en porcelaine de Saxe, des maquettes de fontaines, de monuments, du mobilier de maisons de poupées… tout un univers qui ouvre une fenêtre pour les petits curieux sur l’Histoire, les savoir-faire et les traditions.

Visite suivie d’un atelier maquette d’intérieur miniature

Rendez-vous au Musée du Vieil Aix-Hôtel d’Estienne de Saint Jean (17 rue Gaston de Saporta)



➜ Le mardi 12 avril de 14h à 16h : Exposition “Lignes de désir” (Musée du Pavillon de Vendôme)

Karine Debouzie s’empare du Pavillon de Vendôme, du musée, de la façade, du bassin, pour dévoiler un autre espace, un dedans-dehors, intérieur-extérieur, visible-invisible. Par ses réseaux de matériaux détournés, elle dessine dans l’espace avec des lignes tout en courbe et contre courbe, nous donnant ainsi à voir le lieu et l’architecture de manière différente.

Visite suivie d’un atelier créatif.

Rendez-vous au Pavillon de Vendôme (32 rue Célony ou 13 rue de la Molle)



➜ Le mercredi 13 avril de 14h à 16h : Expressions, gestes et mouvements (Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché)

Et si les personnages des tapisseries se mettaient en mouvement, que nous raconteraient-ils ? Au-delà du récit, cette visite propose une approche très particulière des œuvres : celle d’apprendre à décoder les gestes, les expressions, les regards et mouvements des personnages pour découvrir les histoires qu’ils nous racontent !

Visite suivie d’un atelier créatif.

Rendez-vous au Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché (32 rue Célony ou 13 rue de la Molle)



➜ Le jeudi 14 avril de 14h à 16h : Animaux cachés (Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché)

Une balade visuelle et sonore à travers les salles du musée pour partir à la recherche des animaux ! Entre art contemporain et collections du musée, l’installation sonore de Félix Blume propose une immersion au cœur d’un essaim d’abeilles tandis que les tapisseries, les meubles et les gypseries révèlent leur bestiaire.Visite suivie d’un atelier créatif

Rendez-vous au Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché (28 place des Martyrs de la Résistance)



➜ Le vendredi 15 avril de 14h à 16h : Exposition “Curieuses Miniatures” (Musée du Vieil Aix)

Visite à travers les collections de marionnettes du musée permettant d’aborder les spectacles qui étaient donnés au XIXe siècle et les différents types de marionnettes qui peuvent exister. Découverte des traditions provençales, des costumes, des personnages et des métiers. Visite suivie d’un atelier créatif

Rendez-vous au Musée du Vieil Aix-Hôtel d’Estienne de Saint Jean (17 rue Gaston de Saporta).

Les Musées d’Aix (Musée des Tapisseries / Musée du Pavillon de Vendôme / Musée du Vieil Aix) proposent durant les vacances de printemps, des visites-ateliers pour vos enfants de 7 à 10 ans

animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 88 74

Les Musées d'Aix (Musée des Tapisseries / Musée du Pavillon de Vendôme / Musée du Vieil Aix) proposent durant les vacances de printemps, des visites-ateliers pour vos enfants de 7 à 10 ans

Tous ensemble pour un accueil responsable, vos enfants seront accueillis en toute sécurité dans nos musées, gel hydro-alcoolique, matériel individuel et désinfecté.



➜ Le lundi 11 avril de 14h à 16h : Le petit monde des marionnettes (Musée du Vieil Aix)

Un voyage insolite au cœur d’un monde en miniature aussi varié que surprenant ! On y découvre des reconstitutions de scènes historiques avec des personnages en porcelaine de Saxe, des maquettes de fontaines, de monuments, du mobilier de maisons de poupées… tout un univers qui ouvre une fenêtre pour les petits curieux sur l’Histoire, les savoir-faire et les traditions.

Visite suivie d’un atelier maquette d’intérieur miniature

Rendez-vous au Musée du Vieil Aix-Hôtel d’Estienne de Saint Jean (17 rue Gaston de Saporta)



➜ Le mardi 12 avril de 14h à 16h : Exposition “Lignes de désir” (Musée du Pavillon de Vendôme)

Karine Debouzie s’empare du Pavillon de Vendôme, du musée, de la façade, du bassin, pour dévoiler un autre espace, un dedans-dehors, intérieur-extérieur, visible-invisible. Par ses réseaux de matériaux détournés, elle dessine dans l’espace avec des lignes tout en courbe et contre courbe, nous donnant ainsi à voir le lieu et l’architecture de manière différente.

Visite suivie d’un atelier créatif.

Rendez-vous au Pavillon de Vendôme (32 rue Célony ou 13 rue de la Molle)



➜ Le mercredi 13 avril de 14h à 16h : Expressions, gestes et mouvements (Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché)

Et si les personnages des tapisseries se mettaient en mouvement, que nous raconteraient-ils ? Au-delà du récit, cette visite propose une approche très particulière des œuvres : celle d’apprendre à décoder les gestes, les expressions, les regards et mouvements des personnages pour découvrir les histoires qu’ils nous racontent !

Visite suivie d’un atelier créatif.

Rendez-vous au Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché (32 rue Célony ou 13 rue de la Molle)



➜ Le jeudi 14 avril de 14h à 16h : Animaux cachés (Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché)

Une balade visuelle et sonore à travers les salles du musée pour partir à la recherche des animaux ! Entre art contemporain et collections du musée, l’installation sonore de Félix Blume propose une immersion au cœur d’un essaim d’abeilles tandis que les tapisseries, les meubles et les gypseries révèlent leur bestiaire.Visite suivie d’un atelier créatif

Rendez-vous au Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché (28 place des Martyrs de la Résistance)



➜ Le vendredi 15 avril de 14h à 16h : Exposition “Curieuses Miniatures” (Musée du Vieil Aix)

Visite à travers les collections de marionnettes du musée permettant d’aborder les spectacles qui étaient donnés au XIXe siècle et les différents types de marionnettes qui peuvent exister. Découverte des traditions provençales, des costumes, des personnages et des métiers. Visite suivie d’un atelier créatif

Rendez-vous au Musée du Vieil Aix-Hôtel d’Estienne de Saint Jean (17 rue Gaston de Saporta).

