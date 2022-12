MES VACANCES AU ZOO Montpellier, 17 décembre 2022, Montpellier .

2022-12-17 – 2023-01-01

Durant les vacances de Noël, le parc de Lunaret propose aux familles de découvrir le zoo autrement avec un riche programme d’activités : visites, exposition photos, parcours en autonomie, ateliers pédagogiques, jeu grandeur nature… Rendez-vous du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023.

Le parc proposera de multiples activités :

►visites guidées et en autonomie

►ouverture au public de la nouvelle salle Jeanne Villepreux-Power, avec visite de l’exposition et expérience de visite virtuelle avec des films 360, pendant toutes les vacances

►l’exposition photo « Europe : l’appel du désert » de Manon Billard et Lucas Mugnier en libre accès

►des ateliers pour les groupes sur de nombreuses thématiques

►animation- jeu grandeur nature (enquête occulte au Parc) le 17 décembre (premier samedi des vacances)

Visites de la salle pédagogique Jeanne Villepreux-Power

La nouvelle salle pédagogique Jeanne Villepreux Power a été inaugurée par le conseil municipal le samedi 15 octobre 2022 lors de la Fête de la Science. Témoin de l’effort continu de la Ville de Montpellier pour proposer au public une offre culturelle et scientifique de qualité, elle préfigure les aménagements pédagogiques du futur Grand Parc de Lunaret.

Situé à l’entrée du Parc de Lunaret à la place de l’ancienne boutique, ce nouvel espace dynamique et modulable a été pensé pour différents usages : animations, conférences, expositions, visites virtuelles.

Une toute nouvelle exposition vous attend : découvrez le vivant, son étude et sa conservation. Plongez dans l’univers sensible d’un cabinet de curiosités moderne qui met à l’honneur l’extraordinaire patrimoine historique et naturel du site.

À l’extérieur de la salle, vous découvrirez d’abord l’histoire du domaine de La Valette via une frise historique réalisée par l’artiste locale Léokadie.

La suite de la visite vous entraîne à l’intérieur de la salle et vous propose un voyage au cœur du patrimoine du parc : sa biodiversité exceptionnelle, son histoire, la beauté et la diversité de la nature locale et exotique qu’il accueille, la conservation du vivant au travers des missions du zoo et les projets de recherche menés avec des laboratoires.

Le voyage se poursuit avec une expérience inédite de visite virtuelle, grâce à un dispositif de casque vidéo 360°. Venez découvrir le travail merveilleux des équipes de VisionR qui ont étudié et filmé dans leur enclos les animaux du parc durant plus de 2 ans pour une immersion incroyable !

Partez enfin en Europe ou à l’autre bout du monde pour découvrir d’autres animaux filmés dans leur milieu de vie grâce au travail de Wild Immersion

Inscription sur place

Visite de l’exposition et immersion casques VR.

Séances toutes les heures du lundi au vendredi : 10h-12h puis 14h-16h durant les vacances de Noël

