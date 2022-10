MES VACANCES AU MUSEE Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hrault

Sérignan

MES VACANCES AU MUSEE Sérignan, 26 octobre 2022, Sérignan. MES VACANCES AU MUSEE

146 Avenue de la Plage Sérignan Hrault

2022-10-26 10:00:00 – 2022-10-28 12:00:00 Sérignan

Hrault EUR 12 12 Un atelier découverte à destination des plus jeunes, animé par l’artiste Camille Mélis.

Sur réservation. – +33 4 67 17 88 95 Aurélien Mole 2021

Sérignan

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse 146 Avenue de la Plage Sérignan Hrault Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hrault

Sérignan Sérignan Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

MES VACANCES AU MUSEE Sérignan 2022-10-26 was last modified: by MES VACANCES AU MUSEE Sérignan Sérignan 26 octobre 2022 146 avenue de la plage Sérignan Hrault Hrault Sérignan

Sérignan Hrault