2022-04-27 10:00:00 – 2022-04-29 12:00:00 Vous cherchez une activité ludique et enrichissante pour vos enfants pendant les vacances ? Le petit musée vous propose des ateliers de création menés par des artistes, précédés d’un parcours thématique dans les expositions.

Atelier de l’artiste Romain Ruiz Pacouret – sur réservation.

* 11h-13h pour les 5-7 ans.

