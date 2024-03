MES VACANCES AU MUSÉE MRAC Sérignan, jeudi 18 avril 2024.

MES VACANCES AU MUSÉE MRAC Sérignan Hérault

Inspirée par l’exposition Performance, l’artiste Jareth Figueroa guidera les participants à travers un voyage artistique où le mouvement devient matière première. A partir des images de l’exposition et de leur propres expressions corporelles capturées en instantané, les enfants auront l’occasion de réinterpréter leurs gestes à travers une composition mêlant photos polaroid et différentes techniques de peinture. Une bonne activité à faire en famille ! 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-19

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie museedartcontemporain@laregion.fr

