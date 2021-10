Mayenne Mayenne Mayenne MES VACANCES AU MUSÉE : EMPREINTES SAUVAGES Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

À partir de planches botaniques choisies parmi les simples du jardin médiéval, les enfants réalisent une image imprimée avec la technique du monotype (sorte de gravure simplifiée). Avec Mélanie Le Page plasticienne du Collectif Centrale 7. Le Musée du château de Mayenne abrite le palais carolingien le mieux conservé d'Europe et vous propose de découvrir des collections très rares, grâce à un parcours interactif et ludique.

