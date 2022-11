Mes vacances au musée

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-30 18:00:00 EUR 0 0 14h et 15h : « Les Petits bâtisseurs », à partir de 7 ans. Atelier construction autour de l’exposition « Dax odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine »

15h : visite commentée de l’exposition

