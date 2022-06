Mes vacances à Pau c’est Royal ……en Juillet

Mes vacances à Pau c'est Royal ……en Juillet



2022-07-05 – 2022-07-29

Cette année encore, vous aurez accès gratuitement à plus de 60 animations sur le domaine de Sers. Du 05 juillet au 30 août en début de soirée, venez découvrir notre programmation diverse, variée et ouverte à tous. Ce sera pour vous l’occasion de vous essayer à de nouvelles activités sportives, de vous évader par des spectacles vivants (concerts, conte musical, théâtre, cinéma en plein air), de jardiner, de créer du lien, ou simplement de flâner à l’ombre des arbres. Les RDV de l’Eté au domaine de Sers…..

