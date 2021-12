Mes très chers enfants Luynes, 25 janvier 2022, Luynes.

Mes très chers enfants Luynes

2022-01-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-25

Luynes Indre-et-Loire Luynes

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares…

+33 2 47 55 56 60

© Droits réservés

Luynes

dernière mise à jour : 2021-12-20 par