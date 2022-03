Mes Souliers Sont Rouges + The Celtic Tramps La Souris Verte | Épinal Catégorie d’évènement: Vosges

Mes Souliers Sont Rouges + The Celtic Tramps La Souris Verte | Épinal, 29 avril 2022, . Mes Souliers Sont Rouges + The Celtic Tramps

du vendredi 29 avril au samedi 30 avril à La Souris Verte | Épinal

**Mes Souliers Sont Rouges** sur scène, c’est un répertoire inspiré des cultures et musiques traditionnelles cajuns, québecoises ou encore irlandaises, qui envoûte le public avec une énergie incroyable et une irrésistible envie de danser. Une vraie claque…! **The Celtic Tramps** manie les codes de la musique celtique à la perfection, en l’actualisant et la revisitant dans une performance vivifiante, fédératrice, puissante et pleine de bonnes vibrations. Avec cette joyeuse bande de musiciens naufragés, nulle doute qu’encore une fois l’alchimie se produira, faisant chanter et danser le public. Tous les ingrédients sont là pour passer un moment des plus festifs.

17,00 €

La Souris Verte Épinal La Souris Verte | Épinal 17 Rue des États Unis, 88000 Épinal, France Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T23:30:00;2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Vosges Autres Lieu La Souris Verte , Épinal Adresse 17 Rue des États Unis, 88000 Épinal, France lieuville La Souris Verte , Épinal Departement Vosges

La Souris Verte , Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Mes Souliers Sont Rouges + The Celtic Tramps La Souris Verte | Épinal 2022-04-29 was last modified: by Mes Souliers Sont Rouges + The Celtic Tramps La Souris Verte | Épinal La Souris Verte , Épinal 29 avril 2022 La Souris Verte | Épinal

Vosges