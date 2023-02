MES SOULIERS SONT ROUGES EMBARCADERE MONTLUCON Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

MES SOULIERS SONT ROUGES EMBARCADERE, 24 mars 2023, MONTLUCON. MES SOULIERS SONT ROUGES EMBARCADERE. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. Licences 2-PLATESV-R-2022-002829 et 3-PLATESV-R-2022-002832 Le 109 présente : Gratuit pour les moins de 12 an(s) Style : Chanson / Trad Les mélomanes et les fêtards, les vieux, les jeunes, les anciens comme les modernes, les gars, les filles, tout le monde s'y retrouve et s'en mêle avec la musique traditionnelle anti-conformiste de Mes Souliers Sont Rouges. De loin en proche, avec ses 30 années au compteur, le groupe phénomène folk alternatif reste d'actualité ! Tarif réduit : un justificatif vous sera obligatoirement demandé le soir du concert. En cas de non présentation, l'organisateur se réserve le droit de vous demander la différence avec le tarif plein. Votre billet est ici EMBARCADERE MONTLUCON 18 Avenue de Fontbouillant Allier

