TANDEM – Centre d’Animation Beaulieu-Maladrerie (2- 1062583/3-584) presente ce concert « Rien n’arrête la marche de Mes Souliers sont Rouges jamais les deux pieds dans les mêmes galoches ! Toujours prompts à défricher de nouvelles partitions, ils se réinventent avec des compositions originales et des chansons écrites sur mesure pour leur 8ème album qui vient sceller le renouveau du groupe déjà bien engagé depuis 2018. Si les instruments restent traditionnels, ils réservent bien des surprises ! Comme l’accordéon qui lorgne davantage sur des sonorités cajuns ou bien le uilleann pipes -la cornemuse irlandaise- tantôt déchirante dans l’introduction de la “Suite Kennedy” tantôt nerveuse et indomptable sur “La Demoiselle”, chanson écrite par Florent Vintrignier (La Rue Ketanou). L’agilité rivalise avec la précision des arrangements lorsqu’il s’agit de délivrer toute la finesse des textes de Marion Cousineau qui à elle seule à écrit 4 chansons de l’album! Le groupe a fait appel à des auteurs contemporains pour traiter de sujets non moins actuels. Ils nous racontent des choses légères et des choses terribles du monde d’aujourd’hui. Quand elles sont drôles, les histoires se prêtent à leurs chœurs tendres, ils jonglent avec les mots à double, triple sens, débitent un flow toujours plus virtuose comme par exemple sur “Faut Se Mêler”, chanson A Cappella mais écrite à 10 mains par les membres du groupe et qui donne son nom à l’album. Ce nom s’est imposé car si “Le Temps S’en Va” c’est bien maintenant qu’il faut salir nos semelles et chanter haut, fort et tous ensemble : FAUT SE MÊLER ! Une belle saison s’annonce avec une nouvelle tournée et un spectacle conçu et mis en scène par Cyrille Floquet et interprété en chansigne par Périnne Diot qui devient membre à part entière du groupe! Les mélomanes et les fêtards, les vieux, les jeunes, les gars et les filles, tous sont invités à s’en mêler dans la musique anticonformiste de Mes Souliers Sont Rouges. » Réservation PMR :0231295454

LE PONANT PACE 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ille-et-Vilaine

Réservation PMR :0231295454

