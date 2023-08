Atelier « des idées, des métiers » MES SERVICES Saint-Maixent-l’École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Atelier « des idées, des métiers » MES SERVICES Saint-Maixent-l’École, 10 octobre 2023, Saint-Maixent-l'École. Atelier « des idées, des métiers » Mardi 10 octobre, 14h00 MES SERVICES De préférence sur inscription, car le nombre d’ordinateur est limité Vous cherchez des informations sur les métiers ? Vous êtes à la recherche de pistes professionnelles pour vous orienter ou vous ré-orienter ?

L’accès offert à PARCOUREO vous permettra d’explorer des idées à partir de vos centres d’intérêts.

C’est gratuit et sans engagement ! MES SERVICES 79400 ST MAIXENT L’ECOLE Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « france-services@cc-hvs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.76.79.44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

MES SERVICES 79400 ST MAIXENT L'ECOLE Saint-Maixent-l'École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

