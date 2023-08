Job dating Intérim MES SERVICES Saint-Maixent-l’École, 5 octobre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Job dating Intérim Jeudi 5 octobre, 09h00 MES SERVICES Inscription souhaitée

Vous cherchez une activité professionnelle ? Venez à la rencontre de 5 agences intérimaires à M.E.S. SERVICES.

Cet évènement est ouvert à tous !

Inscription au 05.49.17.50.57 en tapant 2 pour le site de St-Maixent L’Ecole.

MES SERVICES 79400 ST MAIXENT L'ECOLE Saint-Maixent-l'École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Email: france-services@cc-hvs.fr
Téléphone: 05.49.17.50.57 / 05.49.76.79.44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T12:30:00+02:00

